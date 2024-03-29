بعد أخبار رحيله عن الهلال .. الكشف عن حقيقة مفاوضات برشونة مع نيمار!

هل يرحل نيمار سريعًا عن الهلال؟

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب برشلونة الإسباني، للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، خلال الصيف المقبل.

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وكانت إذاعة "بار كاناليتس" قد أكدت على أن نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة فريقه السابق، وأنه يحافظ على اتصالاته الدائمة مع جوان لابورتا رئيس النادي، لبحث إمكانية انضمامه إلى الفريق الكتالوني بشكل رسمي.

وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو خلال تصريحات له، عن أن الأخبار التي تم تداولها آخر 48 حول مفاوضات برشلونة مع نيمار مجرد شائعات، ولم تكن هناك أي مناقشات أو اتصالات من أجل عودته مرة أخرى.

وأضاف رومانو: "لا يوجد أي مفاوضات أو اتصالات من أجل عودة نيمار إلى برشلونة خلال الصيف القادم".

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واختتم فابريتسيو تصريحاته قائلًا: "نيمار بنسبة 100% يركز في تجربته السعودية، والهلال يُركز على عودته من الإصابة من أجل الاستفادة منه، ولذلك فإن نيمار لا يتفاوض مع برشلونة من أجل العودة".

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