أخبار الهلال اليوم | اتهام ضد دياز .. والهلال يستفيد من المونديال

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 ديسمبر 2022.

"الخلل الموجود في الهلال سببه هو رامون دياز"

هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد نيوكاسل الإنجليزي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كيف كان أول لقاء بين الشهراني والعويس بعد إصابته في كأس العالم؟

ظهر ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، في مقر الزعيم في العاصمة السعودية الرياض، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها رفقة المنتخب السعودي، خلال منافسات كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

محاولة جديدة لإشعال الفتنة بين المعيوف والهلال

بعد أن كانت المحاولة قبل أيام مع علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الآن حان دور عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الزعيم، لإشعال فتنة بينه وبين الأزرق. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يحصل على 2 مليون و340 ألف دولار

حل نادي الهلال بالمركز الثاني، في قائمة الأندية العربية الأكثر استفادة من مشاركة لاعبيها في كأس العالم قطر 2022، بينما احتل النصر المركز الثالث في القائمة.

وشارك 12 لاعبًا من نادي الهلال، في كأس العالم، ليحصل على 2 مليون و340 ألف دولار، وشارك من النصر 7 لاعبين في المونديال، ليحصل على مليون و260 ألف دولار.