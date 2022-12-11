محاولة جديدة لإشعال الفتنة بين المعيوف والهلال

"طرد المعيوف مطلب"

بعد أن كانت المحاولة قبل أيام مع علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الآن حان دور عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الزعيم، لإشعال فتنة بينه وبين الأزرق.

قبل أيام، انتشر وسم "البليهي خذلنا وما جدد"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب انتشار أنباء عن مبالغة اللاعب في مطالبه المالية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزعيم، لكن بالبحث تبين أنه وسم أطلقه منافسو الهلال.

وحاليًا يتصدر "تويتر" السعودية وسم "طرد المعيوف مطلب"، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الحارس خلال مواجهة نيوكاسل الإنجليزي الودية قبل يومين، واستقباله لخمسة أهداف.

لكن بالبحث وراء الوسم أيضًا تبين أن مطلقيه ليسوا من جمهور الهلال، بل أن جمهور الزعيم يدعم حارسه من خلاله، رافضين محاولات الوقيعة بينه وبينهم من قبل المنافسين.

يذكر أن البعض أرجع تراجع مستوى المعيوف للتوقف الكبير لدوري روشن السعودي، الذي بدأ في 17 من أكتوبر الماضي، نظرًا للاستعداد لكأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يعود في منتصف ديسمبر الجاري.