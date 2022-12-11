"الخلل الموجود في الهلال سببه هو رامون دياز"

هل تسبب مدرب الهلال في انهيار لياقة لاعبي فريقه؟

هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد نيوكاسل الإنجليزي.

وخسر الهلال على يد نيوكاسل بخمسة أهداف دون رد، في مباراة كأس موسم الدرعية، التي أقيمت مساء يوم الخميس الماضي.

وقال الرشيد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "قوة ولياقة لاعبي نيوكاسل مازالت متواجدة، ولا أبرر للمدرب دياز الجدول الذي وضعه لعودة الفريق والمعسكر وغيره خلال فترة التوقف".

وتابع: "النصر أقام معسكره في أبو ظبي، واستغل فترة التوقف، واللاعبين قبل مغادرتهم كان لديهم تدريبات صباحية ومسائية، ولكن دياز لم يقم بأي معسكر، واكتفى بالتدريبات فقط".

واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "الخلل في من وافق على جدول دياز من ناحية تدريبات الهلال، وشاهدنا لاعبي الفريق منذ الدقيقة 65 بدون لياقة بدنية أمام نيوكاسل".