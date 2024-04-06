أخبار النصر اليوم | لويس كاسترو يستسلم .. وضربة موجعة قبل ديربي الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 6 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 6 إبريل 2024

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"الهلال يرد في الملعب فقط" .. محمد الدعيع يقصف نجم النصر بسبب توقعه للديربي

يسيطر الصراع المرتقب بين الهلال والنصر في كأس السوبر، على أجواء الكرة السعودية، لينتقل أيضًا إلى أساطير الناديين في الاستوديوهات التحليلية. "اقرأ التفاصيل"

ضربة موجعة للنصر قبل لقاء الهلال .. وكاسترو يستسلم للأمر الواقع!

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استبعاد سامي النجعي لاعب الفريق من معسكر العالمي استعدادًا لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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حكم إماراتي يضع الاتحاد السعودي في حرج قبل ديربي الهلال والنصر

استنكر الإعلامي خالد الدلاك، قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بسفر مجموعة من الحكام المحليين إلى الإمارات لقيادة مباريات كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ضربة موجعة للنصر قبل لقاء الهلال .. وكاسترو يستسلم للأمر الواقع!

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استبعاد سامي النجعي لاعب الفريق من معسكر العالمي استعدادًا لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"ندمت على التوقيع للهلال وهذا المسؤول قادر يجمع رونالدو وميسي" .. لاعب النصر الأسبق يفجرها

اعترف أحد اللاعبين السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بتوقيعه للغريم الأزلي الهلال؛ ثم ندمه على ذلك، في وقتٍ لاحق. "اقرأ التفاصيل"

"ياسر الشهراني وافق على الانتقال إلى النصر!" .. كشف مفاجأة كبرى عن نجم الهلال

"صدق أو لا تصدق".. ياسر الشهراني، ظهير أيسر الهلال، وافق في وقتٍ سابق، على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

وهل تملك رفاهية إراحته يا كاسترو؟ كريستيانو رونالدو يثبت أنه "الكل في الكل" أمام ضمك!

كان قرار البرتغالي لويس كاسترو بإراحة مواطنه كريستيانو رونالدو وكتيبة نجوم النصر أمام ضمك في الدوري السعودي بديهيًا في ظل رغبة العالمي في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لديربي الرياض أمام الهلال في كأس السوبر السعودي 2024. "اقرأ التفاصيل"

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