أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يبرئ الهلال .. ولويس كاسترو يجد بديل ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 26 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 26 إبريل 2024

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الهلال يتحرك لمعاقبة نجم النصر السابق بسبب "بتر الأيادي"!

قررت إدارة نادي الهلال، الرد على تصريحات خالد الغامدي، نجم النصر السابق، التي أثارت حالة واسعة من الجدل، حول رأيه إزاء ما وصفه بـ"الفرحة العارمة" بعد خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

مباراته الثالثة أساسيًا .. لويس كاسترو يستقر على بديل ساديو ماني أمام الخليج

يُواصل النصر استعداداته لمواجهة الخليج في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي مساء السبت القادم، وقد استقر مدربه لويس كاسترو على بديل ساديو ماني خلال اللقاء. "اقرأ التفاصيل"

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"الآن ربما يطمئن كاسترو" .. النصر يخسر هدفه البرتغالي رسميًا

على الرغم من تبقي شهر تقريبًا على نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في المملكة العربية السعودية؛ إلا أن جماهير نادي النصر، بدأت تتساءل عن "هوية المدير الفني الذي قد يعوض البرتغالي لويس كاسترو". "اقرأ التفاصيل"

"عجوز في نهاية مسيرته!" .. النصر ينافس على صفقة عالمية مفاجئة

دخل نادي النصر السعودي، في منافسة شرسة، لخطف صفقة عالمية "مفاجئة"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

إعلامي يقدم الدليل .. كريستيانو رونالدو يبرئ الهلال ويكشف كذبة "اللوبي الأزرق"

قدّم الإعلامي الرياضي فهد الروقي، دليل "براءة" نادي الهلال السعودي، من الاتهامات التي توجه إليه، بـ"السيطرة" على اللجان الرياضية في المملكة. "اقرأ التفاصيل"

"لا ترد على كريستيانو رونالدو" .. مشجع بوتافوجو يُحذر المدرب الجديد من تكرار سيناريو لويس كاسترو

حذر طفل من مشجعي نادي بوتافوجو البرازيلي، البرتغالي أرتو جورج المدير الفني الجديد لفريقه، من الرد على أي اتصالات قد يتلقاها من مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر. "اقرأ التفاصيل"

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