"لا ترد على كريستيانو رونالدو" .. مشجع بوتافوجو يُحذر المدرب الجديد من تكرار سيناريو لويس كاسترو

جماهير بوتافوجو قلقة بسبب اتصالات رونالدو!

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حذر طفل من مشجعي نادي بوتافوجو البرازيلي، البرتغالي أرتو جورج المدير الفني الجديد لفريقه، من الرد على أي اتصالات قد يتلقاها من مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

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ولعب رونالدو دورًا في إقناع لويس كاسترو لترك بوتافوجو والموافقة على تدريب نادي النصر خلال صيف 2023، بعد أن كانت وضعية المدرب مستقرة مع النادي البرازيلي.

وانتشر فيديو لطفل من مشجعي بوتافوجو رفقة أرتو جورج عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وهو يطلب منه عدم الرد على اتصالات رونالدو ويُغادر مثلما فعل لويس كاسترو.

وكان لويس كاسترو مرتبطًا بعقد مع بوتافوجو، قبل أن يفاوضه نادي النصر، ويتدخل كريستيانو رونالدو لإقناعه بترك النادي البرازيلي والانتقال لتدريب العالمي.

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ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يستعد لمواجهة الخليج مساء غدٍ السبت، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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