ماذا قال نجم النصر السابق؟

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قررت إدارة نادي الهلال، الرد على تصريحات خالد الغامدي، نجم النصر السابق، التي أثارت حالة واسعة من الجدل، حول رأيه إزاء ما وصفه بـ"الفرحة العارمة" بعد خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا.

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وودع الهلال البطولة الآسيوية، من الدور نصف النهائي، رغم الفوز على العين الإماراتي بنتيجة (2-1)، في مباراة الإياب على ملعب المملكة أرينا، بينما استفاد العين من فوزه في الذهاب (4-2)، ليطير إلى النهائي الآسيوي، حيث ضرب موعدًا مع يوكوهاما إف مارينوس الياباني.

ونشر الغامدي مقطع فيديو عبر "سناب شات"، قال فيه "ترى السعودية ودول الخليج والعرب كلهم فرحين، وهذا ليس كرهًا في الهلال، هو نادي كبير وجمهوره كبير، ولكن المشكلة في الأيادي الخفية التي تدير المشهد الرياضي، والتي ولدت الاحتقانات الكبيرة والغضب الكبير. الهلال ليس له علاقة بهذا الموضوع، ولكن هناك من يدير الأمور من الخلف، ويجب بتر الأيادي الخفية حتى نستمتع بدورينا".

وذكر الإعلامي أحمد العجلان أن إدارة الهلال قد شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لتقديم شكوى ضد (لاعب سابق)، وجه اتهامات باطلة ضد النادي مطالبًا في المحتوي الذي أساء فيه باتخاذ إجراءات ضد ما وصفهم بـ(الأيادي الخفية).

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ولاقى الغامدي هجومًا واسعًا من جماهير الهلال، عقب تصريح الأيادي الخفية، حيث تم اتهامه بالانتقال للنصر وحرمان فريقه السابق من قيمة الصفقة، ثم التوقيع مع الهلال والتراجع، فيما ظهرت مطالب للإدارة القانونية في الهلال بعدم التنازل، والتعامل بحزم في الإساءات للنادي ورموزه.

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