أخبار النصر اليوم | عقوبة ضد نجم العالمي .. والرئيس الأسبق يسخر من قرار الاتحاد الآسيوي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

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النصر يفاجئ الاتحاد بـ"طلب مهم" قبل كلاسيكو المملكة

فاجأ مسؤولو نادي النصر، عملاق جدة الاتحاد، قبل كلاسيكو المملكة الكبير الذي يجمع بين الفريقين، مساء يوم 6 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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نجم النصر السابق .. الكشف عن "خليفة" حسين الصادق في منتخب السعودية رسميًا

بشكل رسمي.. كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن "خليفة" حسين الصادق، في منصب مدير المنتخب الوطني الأول. "اقرأ التفاصيل"

بعد الجدل التحكيمي في لقاء السد .. رئيس النصر الأسبق يُلمح بسخرية بسبب دفاع "المسحل" عن الهلال آسيويًا!

رفض مسلي آل معمر رئيس النصر الأسبق، أن يمر البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن التحقيق في اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، خلال مباراة الهلال ضد السد القطري التي أقيمت أمس الثلاثاء، مرور الكرام، إذ خرج بتعليق مثير للجدل! "اقرأ التفاصيل"

"أود أن أرى قوته" .. مقاتل سابق يتحدى كريستيانو رونالدو في نزال!

دعا مقاتل سابق في UFC النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في نزال للفنون القتالية المختلطة، مستغلًا اهتمام مهاجم النصر بالفنون القتالية. "اقرأ التفاصيل"

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وسط فرحته بهدف السد .. لجنة الانضباط توقع عقوبة على البليهي ولاعب النصر

أفسدت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي فرحة النجم علي البليهي مدافع الهلال، بعدما سجل هدفًا لفريقه في مرمى السد القطري مساء الثلاثاء بدوري أبطال آسيا للنخبة! "اقرأ التفاصيل"

"النصر تعرض لمجزرة تحكيمية ولم يتحرك أحد!" .. موقف الهلال واتحاد الكرة "الرسمي" من أزمة مباراة السد

لا تزال تبعيات أزمة التحكيم في مباراة الهلال ضد السد القطري، في الجولة الخامسة من دوري النخبة الآسيوية، قائمة، وذلك بعد توجيه اتهامات للاتحاد الآسيوي بالتآمر ضد بطل الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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كريستيانو رونالدو ينافس ميسي وعودة صراع رودري وفينيسيوس .. القوائم النهائية لـ"الأفضل" من جلوب سوكر

كشفت الصفحة الرسمية لجوائز "جلوب سوكر"، اليوم (الخميس)، الستار عن القوائم النهائية للمرشحين على جوائز الأفضل في العالم والشرق الأوسط خلال عام 2024. "اقرأ التفاصيل"

رغم عودته من فرنسا .. قرار مفاجئ من ستيفانو بيولي بشأن إيميريك لابورت قبل لقاء ضمك

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، قرارًا مفاجئًا بشأن النجم الإسباني إيميريك لابورت، قبل مباراة ضمك المقبلة. "اقرأ التفاصيل"