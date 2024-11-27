النصر يفاجئ الاتحاد بـ"طلب مهم" قبل كلاسيكو المملكة

الشارع السعودي يترقب كلاسيكو الاتحاد والنصر..

فاجأ مسؤولو نادي النصر، عملاق جدة الاتحاد، قبل كلاسيكو المملكة الكبير الذي يجمع بين الفريقين، مساء يوم 6 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة من 11 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء، طلب مسؤولو النصر "طاقم تحكيم أجنبي"؛ لكلاسيكو المملكة أمام العميد الاتحادي، في الجولة 13 من مسابقة الدوري.

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الصحيفة كشفت عن أن طلب الإدارة النصراوية؛ يأتي على الرغم من أن الكلاسيكو سيُقام على أرضية ميدان نادي الاتحاد، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

ويحق للأندية طلب "حكام أجانب"، في المباريات التي تقام على أرضية ميدانهم فقط؛ أما إذا أراد الفريق الضيف هذا الأمر، فيجب عليه أن يتفق على ذلك مع المستضيف، وأن يتحمّل هو كافة التكاليف المالية.

جدير بالذكر أن النصر سيستضيف ضمك، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير؛ بينما يحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق، في مباراة صعبة للغاية.