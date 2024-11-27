"نجم النصر السابق" .. الكشف عن "خليفة" حسين الصادق في منتخب السعودية رسميًا

إسدال الستار على واحدٍ من أهم الملفات في المنتخب الوطني..

بشكل رسمي.. كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن "خليفة" حسين الصادق، في منصب مدير المنتخب الوطني الأول.

الصادق الذي تولى منصب مدير منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في عهد المدرب الإيطالي السابق روبرتو مانشيني، وبداية حقبة الفرنسي هيرفي رينارد، قدم استقالته في اليومين الماضيين؛ بعد اتهامه بـ"التصادم" مع عددٍ كبير من لاعبي الأخضر.

وفي هذا السياق.. أعلن اتحاد الكرة السعودي في بيانٍ رسمي، تعيين النجم الدولي السابق صالح الداود، مديرًا للمنتخب الوطني الأول؛ لينضم إلى الجهاز الفني لرينارد.

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الداود شغل مناصب عدة؛ من بينها مساعد المدير الفني لشؤون اكتشاف المواهب بالاتحاد السعودي، والمشرف على مراكز التدريب الإقليمي التابعة للاتحاد أيضًا.

وعمل النجم الدولي السابق كذلك؛ كـ"إداري" في نادي الشباب السعودي، مع حصوله على شهادة التدريب الآسيوية "A".

وكان صالح الداود قد مثّل خلال مسيرته كـ"لاعب"؛ أندية النصر والشباب والدرعية، كما خاض تجربة احترافية في صفوف فريق السد القطري، إلى جانب خوضه 31 مباراة دولية بقميص المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، والتي تنطلق الشهر المقبل؛ حيث يلعب في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه كلًا من العراق والبحرين واليمن.