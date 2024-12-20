أخبار النصر اليوم | مشروع تدمير العالمي يقترب من الاكتمال .. وتطورات جديدة بشأن تاليسكا!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"سيكون شرفًا عظيمًا" .. كيليان مبابي يعلن "أمنيته" باللعب مع كريستيانو رونالدو ولكن!

أعلن كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، "أمنيته" باللعب مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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كريستيانو رونالدو جلب له السخرية .. نجم الأهلي يدفع ثمن "الصفقة المزعومة"!

"الأسطورة كريستيانو رونالدو قد يلعب في كأس العالم للأندية 2025!".. خبر فجّره الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | الضحية الثانية .. هيرفي رينارد يستبعد نجم النصر من منتخب السعودية في كأس الخليج

أعلن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، "استبعاد" اسم جديد عن القائمة، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون". "اقرأ التفاصيل"

"مشروع تدمير النصر يقترب من الاكتمال" .. جمهور العالمي ينتفض بعد تسريب اسم بديل أندرسون تاليسكا

انتفضت جماهير نادي النصر، لرفض "البديل المرتقب" لأندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

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ظهور ساخر لأندرسون تاليسكا تعليقًا على أنباء رحيله عن النصر .. البرازيلي يستفز "كارهيه" بتغريدة!

كما هي عادته، لا يترك البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، المجال كثيرًا لإثارة البلبلة حوله، ويخرج غالبًا لتوضيح الحقائق في أقرب فرصة، وهذا ما فعله وسط الأنباء التي تتحدث عن رحيله عن العالمي. "اقرأ التفاصيل"

إشارة للرحيل؟ "إعلان" في البرازيل يكشف عن تطور جديد بشأن أندرسون تاليسكا!

ترددت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، عن اتفاق تم بين فنربخشه التركي ونادي النصر، من أجل انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

الكشف عن حقيقة العروض الأوروبية لضم نواف العقيدي من النصر

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن تلقي نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، بعض العروض الأوروبية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. "اقرأ التفاصيل"