كريستيانو رونالدو جلب له السخرية .. نجم الأهلي يدفع ثمن "الصفقة المزعومة"!

مستقبل كريستيانو رونالدو فتح الباب أمام العديد من التكهنات..

"الأسطورة كريستيانو رونالدو قد يلعب في كأس العالم للأندية 2025!".. خبر فجّره الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة القليلة الماضية.

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هذا الخبر فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن مستقبل رونالدو، الذي ينتهي عقده مع النصر بختام الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث زعم البعض أنه سينضم إلى الغريم الهلال، أو سينتقل إلى إنتر ميامي أو الأهلي المصري؛ وهم الثلاثي الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تكهنات انتقال الأسطورة البرتغالية إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زادت كثيرًا في الشارع الرياضي المصري، خلال اليومين الماضيين؛ بل أن بعض الإعلاميين بدأوا يتداولون هذا الأمر، على أنه قد يحدث بالفعل.

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ووسط كل ذلك.. سخر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، من خبر انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأهلاوي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية.

الصرامي زعم في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الخميس، أن شخصًا واحدًا هو من يقوم بنشر نفس الأخبار التي وصفها بـ"المفبركة"؛ ومنها استغناء نادي الهلال عن مدافعه خاليدو كوليبالي، وانتقال كريستيانو إلى الفريق المصري.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذا الشخص لم يكتفِ بنشر هذه الأخبار (المفبركة)، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بل أصبح يظهر في القنوات الفضائية، مقابل مبالغ مالية ضخمة".

وبشكل فيه تقليل كبير من نجم النادي الأهلي.. قال سعود الصرامي ساخرًا في ختام تصريحاته: "كريستيانو رونالدو يذهب إلى الفريق المصري.. ويعطونا في المقابل محمد مجدي أفشة".

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن مانشستر يونايتد؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مع محاولات حالية للتجديد معه.