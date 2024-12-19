"مشروع تدمير النصر يقترب من الاكتمال" .. جمهور العالمي ينتفض بعد تسريب اسم بديل أندرسون تاليسكا

تاليسكا يقترب من الرحيل بعد 3 سنوات ونصف مع النصر..

انتفضت جماهير نادي النصر، لرفض "البديل المرتقب" لأندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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تاليسكا بات على أعتاب الانتقال إلى نادي فنربخشه؛ حيث أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، تواجد الرئيس التنفيذي للنصر جويدو فينجا، في تركيا - حاليًا -؛ من أجل إتمام بيع اللاعب بشكل نهائي.

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وحسب نفس الإعلامي سيكون "بديل" تاليسكا، في الميركاتو الشتوي القادم، لاعب أجنبي في مركز "قلب الهجوم"؛ لتخرج تسريبات بأنه يوسف النصيري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه.

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عشاق العالمي استقبلوا هذه التسريبات، بغضبٍ شديد للغاية؛ حيث دشنوا وسمًا عبر منصة "إكس" مساء اليوم الخميس، باسم "#النصيري_مرفوض_من_النصراويين".

واعتبر جمهور العالمي أن النصيري، ليس المهاجم العالمي الذي يلبي تطلعات الفريق الأول؛ مشيرين إلى أن أرقام تاليسكا أفضل بكثير من المهاجم المغربي البالغ من العمر 27 سنة.

وكتب أحد الحسابات النصراوية، تعليقًا على تسريبات التعاقد مع المهاجم المغربي: "بيع تاليسكا وبديله النصيري.. مشروع تدمير النصر يقترب من الاكتمال؛ إشراف رائد إسماعيل وتنفيذ جويدو فينجا".

جدير بالذكر أن يوسف النصيري انضم إلى فنربخشه، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من نادي إشبيلية؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.