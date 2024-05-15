أخبار النصر اليوم | مزاعم تعاطي رونالدو المنشطات يدفع خبير للغضب وخطة الدون لإنهاء الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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برشلونة يكرم ريال مدريد ومانشستر سيتي يحتفل بليفربول .. ممر النصر الشرفي لنادي الهلال ليس بجريمة!

أثير الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حول إمكانية إقامة نادي النصر ممر شرفي لغريمه الهلال، بعد تحقيقه لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال مباراة ديربي الرياض التي ستقام مساء الجمعة القادم، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

جدل بعد مزاعم اتهام رونالدو وأوتافيو بتعاطي منشطات .. وخبير يفجرها: الجهل سيطر!

استغل البعض زيارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لنادي النصر السعودي أمس الثلاثاء، ليبدأ الترويج لمزاعم عن نتائج الفحوصات. (طالع التفاصيل)

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النصر يفتح خزائنه.. هكذا يخطط كريستيانو رونالدو لإنهاء سيطرة الهلال!

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو في ضم مواطنه برونو فيرنانديش إلى صفوف النصر السعودي، ليكون أحدث النجوم المنضمين إلى دوري روشن. (طالع التفاصيل)

لعيون كريستيانو رونالدو .. النصر يوافق على تنفيذ شرط مانشستر يونايتد لحسم صفقة برونو فيرنانديش

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات نادي النصر السعودي، مرشحًا بقوة للتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، صانع ألعاب العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)

صفقة عالمية .. النصر يقترب من خطف "هدف الشباب" بعد تدخل كريستيانو رونالدو

اقترب نادي النصر السعودي، من خطف أولى صفقاته العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"أوقفوني 4 سنوات لأنني كنت أغلبهم بالملعب" .. اتهام خطير من محمد نور بشأن أزمة المنشطات

خرج محمد نور أسطورة نادي الاتحاد بتصريحات خطيرة بشأن أزمة المنشطات الشهيرة، التي تسببت في إيقافه لمدة 4 سنوات، ومن ثم اعتزاله كرة القدم. (طالع التفاصيل)

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