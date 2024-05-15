برشلونة يكرم ريال مدريد ومانشستر سيتي يحتفل بليفربول .. ممر النصر الشرفي لنادي الهلال ليس بجريمة!

هل يكسر النصر القاعدة في السعودية ويقيم الممر الشرفي للهلال؟

SHAHID

أثير الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حول إمكانية إقامة نادي النصر ممر شرفي لغريمه الهلال، بعد تحقيقه لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال مباراة ديربي الرياض التي ستقام مساء الجمعة القادم، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الجماهير النصراوية ترفض هذه الفكرة رفض تام، في حين أن الجماهير الهلالية ترى أنه من الواجب على غريمها أن يفعل هذا الأمر مثلما تفعل أكبر الأندية الأوروبية.

قد يبدو الأمر غريبًا للبعض، ولكن بالفعل هناك الكثير من الأندية العالمية الكبرى التي قامت بهذا الأمر، فهل يكرر نادي النصر هذا الأمر مع الهلال؟

ونستعرض أبرز الممرات الشرفية التي أقامتها الأندية من أجل تكريم منافسيها خلال السطور التالية..

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