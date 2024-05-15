صفقة عالمية .. النصر يقترب من خطف "هدف الشباب" بعد تدخل كريستيانو رونالدو

آخر مستجدات ميركاتو نادي النصر..

SHAHID

اقترب نادي النصر السعودي، من خطف أولى صفقاته العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث خسر فرصة المنافسة على جميع البطولات، مع أمل وحيد لـ"التتويج" بكأس خادم الحرمين لشريفين، عندما يلتقي نادي الهلال، في المباراة النهائية.

وحسب الإعلامي الرياضي لوكاس جاتي، أصبح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي روما الإيطالي، قريبًا من الانتقال إلى الفريق النصراوي، في الميركاتو الصيفي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جاتي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن لعب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، دورًا كبيرًا في الصفقة.

وأشار الإعلامي الرياضي الأرجنتيني، إلى أن رونالدو يرتبط بعلاقة قوية مع ديبالا، منذ أن لعبا معًا في صفوف العملاق الإيطالي يوفنتوس، قبل أن يفترقا.

وأوضح لوكاس جاتي، أن المهاجم الأرجنتيني منجذب لفكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ خاصة مع تبقي عام وحيد فقط، في عقده مع روما.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد ذكرت في وقتٍ سابق، عن تواصل إدارة نادي الشباب السعودي مع باولو ديبالا، مع عرض عقد لمدة عامين عليه؛ من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن ديبالا، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في صيف عام 2022، قادمًا من يوفنتوس؛ حيث سجل 34 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 75 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID