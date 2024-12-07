أخبار النصر اليوم | كريم بنزيما يسخر من نجوم العالمي .. وقرار إداري عاجل بشأن كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.

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ليس الهلال .. عملاق سعودي آخر يصارع إنتر وبرشلونة على فان دايك بعد رفض عرض ليفربول

عقب إعلان نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025، خرج النقّاد للمطالبة بضم صفقات عالمية جديدة لصفوف الهلال، على رأسها الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في الصيف المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

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"أحمل معي أفضل الذكريات" .. فابيان يشكر النصر في رسالة اعتزاله بعد مسيرة طويلة

أعلن الأوروجواياني فابيان إستويانوف، لاعب النصر السعودي السابق، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة طويلة مع كرة القدم امتدت إلى 25 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

خالد الشنيف: ساديو ماني أحد مُسببات الضغط والسكر لجماهير النصر

وجه الإعلامي السعودي خالد الشنيف، انتقادًا لاذعًا للسنغالي ساديو ماني مهاجم النصر، بعد ظهوره المخيب مع الفريق خلال الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"شكلك لم ترفع المنديل فقط بل رميته" .. هجوم وسخرية من قرار بيولي تجاه لاعبي النصر

أبدى الناقد الرياضي السعودي عبد العزيز العصيمي، تعجبه من قرار الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، بعد خسارة فريقه الأخيرة أمام الاتحاد في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

"الآن رفعتم الراية البيضاء ونسيتم شماعة التحكيم" .. رسالة مؤلمة لجماهير النصر وطلب استثنائي للهلال

أكد الإعلامي السعودي محمد الشيخ، أن الخسارة الأخيرة من الاتحاد، جعلت جماهير وإعلاميي النصر يرفعون الراية البيضاء، ويدركون صعوبة المنافسة على البطولات. "اقرأ التفاصيل"

بعد صفعة الاتحاد .. إدارة النصر تفاجئ كريستيانو رونالدو بقرار عاجل

تلقت جماهير النصر خيبة أمل كبيرة، بخسارة الفريق على يد الاتحاد (1-2)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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"نحن متورطون" .. النصر يرغب في التخلص من ساديو ماني ولكن!

منذ الميركاتو الصيفي الماضي، والعديد من التقارير المحلية والعالمية تؤكد على رغبة نادي النصر السعودي، في "التخلص" من النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"رؤساء سابقين رفضوا دعم النادي" .. الكشف عن ثغرة إدارية في النصر بعد كلاسيكو الاتحاد

أكد الناقد الرياضي تركي السهلي، أن فوز الاتحاد على النصر، في كلاسيكو الجولة 13 من دوري روشن السعودي، كشف اسلوب عمل الإدارتين التنفيذيتين في الناديين، بالنظر إلى التشابه بينهما في الظروف التي وقعت خلال الفترة الماضية. "اقرا التفاصيل"

"أرى موتى!" .. كريم بنزيما يسخر من لاعب النصر بعد فوز الاتحاد ويؤكد: عندما نتحدث يجب أن نتحمل المسؤولية

سخر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من أحد لاعبي النصر؛ بعد كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"