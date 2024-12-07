بعد صفعة الاتحاد .. إدارة النصر تفاجئ كريستيانو رونالدو بقرار عاجل

ماذا حدث؟

تلقت جماهير النصر خيبة أمل كبيرة، بخسارة الفريق على يد الاتحاد (1-2)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت تقارير صحفية، عن وجود تحركات من إدارة نادي النصر لتدعيم مراكز الفريق من أجل إحياء آماله في المنافسة، بعدما نزف الكثير من النقاط خلال الدور الأول من منافسات الدوري وكان آخرها بالسقوط أمام العميد في الكلاسيكو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر أحمد الجدي، مراسل قنوات "MBC"، تغريدة عبر حسابه الخاص بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال خلالها: "خاص .. نادي النصر يستهدف التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

ويعتمد النصر بشكل مباشر في مركز المهاجم الصريح، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل حتى الآن 10 أهداف في الموسم الحالي من دوري روشن، وكان آخر أهدافه في شباك الاتحاد.

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ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، محققًا انتصاره الـ12 في الدوري هذا الموسم، ليواصل التقدم في معركته المباشرة مع الهلال "حامل اللقب" على قمة دوري روشن.

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اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24 في المقابل، توقف رصيد النصر عند 25 نقطة في المركز الرابع، متلقيًا خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 والتعادل في 4.