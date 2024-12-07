"أحمل معي أفضل الذكريات" .. فابيان يشكر النصر في رسالة اعتزاله بعد مسيرة طويلة

أعلن الأوروجواياني فابيان إستويانوف، لاعب النصر السعودي السابق، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة طويلة مع كرة القدم امتدت إلى 25 عامًا.

وانضم فابيان إلى النصر في صيف 2015، لكنه رحل في نهاية الموسم، ورغم ذلك وجه رسالة شكر إلى العالمي وجماهيره على الفترة التي قضاها في مسيرته.

ونشر فابيان (42 عامًا)، رسالة اعتزاله على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، قائلًا: "لقد حان اليوم الأخير. بعد 25 عامًا، اتخذت اليوم القرار الصعب والحزين بالتخلي عن كوني لاعب كرة قدم في هذه المهنة التي أحبها كثيرًا، والتي تمثل الكثير في حياتي".

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وأضاف: "كانت 25 عامًا لا تصدق، لم أكن لأتخيل أبدًا أنني عشت كل ما عشته على طول الطريق. أنا ممتن إلى الأبد للصداقات التي كونتها في كل نادٍ ومكان كنت فيه، أحمل معي صداقات رائعة سأحتفظ بها وأتذكرها إلى الأبد".

وأشار إستويانوف إلى نادي النصر في رسالته، ضمن الأندية الكبيرة التي لعب لها، وكتب: "شكرًا جزيلاً على كل ما قدمتموه لي، أحمل معي أفضل الذكريات من كل مكان، والتي سمحت لي بالتطور على طول الطريق لأكون ما أنا عليه اليوم".

وختم: "لقد حققت كل الأحلام التي كانت لدي وهذا يجعلني سعيدًا. لقد اقتربت مرحلة جميلة من حياتي من نهايتها، والآن بدأت مرحلة جديدة في النادي الذي ولدت فيه والذي أدين له بكل ما في حياتي لما كان عليه بالنسبة لي".