أخبار النصر اليوم | حلم كريستيانو رونالدو الأكبر .. والعالمي يتحرك لضم هدف الهلال القديم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 4 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 4 يناير 2025

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ألانا تتحدث العربية وماتيو يحتفل مع زملائه وجونيور يتجول بسيارته بالرياض .. أبناء رونالدو يتأقلمون على الحياة بالسعودية

منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية وانضمامه إلى نادي النصر، لم تكن الرحلة مقتصرة فقط على الملاعب والصراع من أجل الألقاب، بل امتدت إلى تجربة ثقافية جديدة لعائلته. "اقرأ التفاصيل"

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"منافسة الهلال والاتحاد صعبة ولكن" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عقده و"حلمه الأكبر" في النصر

اعترف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بصعوبة المنافسة مع الهلال والاتحاد، فيما طمأن الجماهير بأن فريقه سيحاول، وهذا العام سيكون عامًا جيدًا للنصر، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله". "اقرأ التفاصيل"

هدف الهلال القديم .. النصر يتحرك لحسم أولى صفقات عصر ماجد الجمعان و"هذا موقف اللاعب!"

بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر؛ تحركت إدارة العالمي لخطف أولى "الصفقات الشتوية"، من عمالقة أوروبا. "اقرأ التفاصيل"

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احتفالًا بعامه الثاني .. النصر يفاجئ جماهيره برسالة مؤثرة إلى كريستيانو رونالدو، ومتابعون: تجديد أم وداع؟

فاجأ نادي النصر، جماهير بنشر رسالة مؤثرة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة مرور عامين على انضمامه إلى دوري روشن السعودي، من بوابة فارس نجد. "اقرأ التفاصيل"

"منظر لا يُمل منه" .. رابطة دوري روشن تثير الجدل بتغريدة "اتحادية" محذوفة

حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق. "اقرأ التفاصيل"