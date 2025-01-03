هدف الهلال القديم .. النصر يتحرك لحسم أولى صفقات عصر ماجد الجمعان و"هذا موقف اللاعب!"

جماهير النصر تتوقع طفرة كبرى مع الجمعان..

بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر؛ تحركت إدارة العالمي لخطف أولى "الصفقات الشتوية"، من عمالقة أوروبا.

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الجمعان اشترط أن يكون لديه صلاحيات كبرى في الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى تحديد الأسماء "الراحلة" عن صفوف الفريق النصراوي؛ وذلك أثناء التفاوض معه لتولي المنصب.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، تجهيز الإدارة النصراوية عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو؛ لشراء "الستة أشهر" الأخيرة في عقد المهاجم جوناثان ديفيد، من نادي ليل.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن النصر سيمنح ديفيد عقدًا لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي يُقدر بـ6 ملايين يورو.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن المهاجم الكندي البالغ من العمر 24 سنة، يفضل البقاء في الملاعب الأوروبية؛ خاصة مع "اهتمام" إنتر والعديد من الأندية الكبيرة، بالتوقيع معه رسميًا.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد رودي جاليتي أن العرض المغري من النصر، قد يُعيد حسابات جوناثان ديفيد؛ ويجعله يوافق على الانتقال إلى الملاعب السعودية.

جدير بالذكر أن ديفيد ارتبط بالانتقال إلى عملاق الرياض الآخر الهلال، طوال عام 2023؛ كما قيل مؤخرًا إنه أحد خيارات نادي برشلونة، لضمه "مجانًا" في صيف 2025، بعد نهاية عقده مع ليل، قبل أن ينسحب من الصفقة.