"منافسة الهلال والاتحاد صعبة ولكن" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عقده و"حلمه الأكبر" في النصر

ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد مرور عامين على تجربته في النصر؟

اعترف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بصعوبة المنافسة مع الهلال والاتحاد، فيما طمأن الجماهير بأن فريقه سيحاول، وهذا العام سيكون عامًا جيدًا للنصر، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".

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وتحدث رونالدو عبر قناة دوري روشن السعودي، على موقع "يوتيوب"، بشأن مرور عامين على تجربته في النصر، منذ انتقاله إلى قلعة فارس نجد في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، لاقت صدًا عالميًا واسعًا، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وقال رونالدو إنه يشعر بالسعادة، وعائلته، بالحياة في هذا البلد الجميل، وإن كرة القدم بشكل جيد على مستوى الأداء الفردي والجماعي، معربًا عن حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع النصر، وكذلك لقب الدوري.

وتحدث كريستيانو عن تجربته في المملكة، قائلًا "إنها كرة القدم، ستمر بلحظات سعيدة وأخرى صعبة، ولكن الأهم بالنسبة لي، أن تلتزم باحترافيتك وتعمل بجد، وتحترم النادي وعقدك معه، وبعد ذلك تتغير الأشياء للأفضل، وسنحاول حصد الميزد من البطولات للنصر".

وتطرق صاحب الكرات الذهبية الخمس، للحديث عن أفضل لحظاته منذ قدومه إلى النصر، عندما توج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، قائلًا "حينما فزت بأول لقب لي في النهائي ضد الهلال، ربما هي أصعب مباراة لعبتها، وكما تعلم حينما تفوز بالألقاب، تصير الأمور أكثر سهولة. أن تحظة بفرصة الفوز ببطولة في موسمك الأول، فهذا أمر رائع، ولكني أريد المزيد، وسأستمر في مساعدة زملائي وفريقي لنفوز بالبطولات".

وكشف رونالدو عن فخره بأن يكون أول "نجم" ينتقل إلى الدوري السعودي، لينتقل العديد من النجوم بعد ذلك، ما جعل المسابقة أفضل وتنافسية بشكل أكبر، فيما أعرب عن أمنيته باستمرار تطور الدوري خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات، ليس فقط على مستوى الأندية، بل الأكاديميات أيضًا، وليس فقط من حيث مستقبل الدوري، ولكن البلد بأكمله، والمنافسة مع الدوريات الأخرى.

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ونجح كريستيانو في قيادة النصر للتتويج بلقب البطولة العربية، لأول مرة في تاريخه، كما فاز بجائزة هداف البطولة، فيما توج بالحذاء الذهبي، كهداف دوري روشن السعودي، برصيد 35 نقطة، أما على مستوى الألقاب الرسمية، فإن رونالدو اكتفى برفقة زملائه في قيادة الأصفر لوصافة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، والمركز الثاني في كأس الدرعية للسوبر السعودي، مطلع الموسم الجاري.