أخبار النصر اليوم | فريق فوفانا الجديد، وكاسترو يسمح للثنائي السعودي بالانتقال

تامر أبو سيدو
castro - al nassrazzuu/getty
Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 يناير 2024

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فحوصات طبية جديدة لأيمن يحيى

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خضوع أيمن يحيى لاعب النصر لفحوصات طبية جديدة اليوم الإثنين لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

المهاجم تعرض لتمزق في أربطة المفصل خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي، ويُواصل حاليًا العمل ضمن برنامجه التأهيلي في مقر النصر بالرياض.

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مادو والغنام خارج تدريبات النصر

غاب عبد الله مادو وخالد الغنام عن تدريبات النصر يوم أمس بعدما منحهما المدرب لويس كاسترو الضوء الأخضر للانتقال إلى فريق آخر قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

المران استمر لنحو ساعتين وتضمن تدريبات بدنية وتكتيكية.

اللاعب الإيفواري انضم للنصر بداية الموسم الجاري

احتفلت جورجينا رودريجيز ببلوغ عامها الـ30 في جزر المالديف، بعيدة عن شريكها كريستيانو رونالدو، الذي يتواجد مع فريقه النصر في المملكة العربية السعودية.

النجم المغربي كان قريبًا جدًا من الفريق العاصمي خلال الصيف الماضي

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