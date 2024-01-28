أرسل موافقته للنصر .. سيكو فوفانا يختار فريقه الجديد

اللاعب الإيفواري انضم للنصر بداية الموسم الجاري

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كشفت صحيفة اليوم السعودية عن مشهد النهاية لمسلسل رحيل سيكو فوفانا عن النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي، حيث أكدت اختيار لاعب الوسط لفريقه الجديد.

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النصر ضم فوفانا بداية الموسم الجاري لكنه لم يُقدم الأداء المقنع للمدرب لويس كاسترو، ولذا طلب رحيله وسيُسجل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بدلًا منه، إلا إن حدثت المفاجأة وتعاقد النادي مع لاعب جديد في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الشتوي، خاصة بعد ارتباطه مؤخرًا بلاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير.

فوفانا ارتبط خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدد من الأندية أبرزها الأهلي والشباب والاتفاق، وفيما كان يُعتقد أنه في طريقه لارتداء قميص الليوث، أكدت صحيفة اليوم أن اللاعب اختار العمل تحت قيادة ستيفن جيرارد في الاتفاق.

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وأشارت المصادر الصحفية إلى أن صاحب الـ28 عامًا أرسل بالفعل موافقته للنصر على الانتقال إلى الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقد كلف وكيل أعماله بإنهاء كافة الإجراءات لتواجده مع منتخب بلاده في كوت ديفوار حاليًا، حيث يخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2023.

يُشار إلى أن فوفانا لعب 19 مباراة مع النصر هذا الموسم سجل بها هدفين وصنع هدف.

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