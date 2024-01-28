الرقصة الأخيرة مع ميسي تبعد رونالدو عن جورجينا!

احتفلت جورجينا رودريجيز ببلوغ عامها الـ30 في جزر المالديف، بعيدة عن شريكها كريستيانو رونالدو، الذي يتواجد مع فريقه النصر في المملكة العربية السعودية.

ونشرت جورجينا عددًا من الصور لاحتفالها بعيد مولدها، بينما تحتفل مع رونالدو عن بعد عبر مكالمة فيديو.

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ويستعد النصر لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي في الأول من فبراير المقبل، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، ضمن كأس موسم الرياض.

وتعرض الدون لإصابة عضلية خلال الأيام الماضية، تسببت في إلغاء مواجهته في جولة الصين وتأجيلها لموعد لاحق، نظرًا لأن من شروط اتفاقيتها مشاركة صاروخ ماديرا.

ويمني جمهور النصر نفسه بانضمام قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو للتدريبات الجماعية، بل جمهور العالم بأكمله كي يلحق بلقاء "الرقصة الأخيرة" أمام غريمه الأرجنتيني.

يذكر أن جولة إنتر ميامي في الرياض تبدأ غدًا الإثنين، بمواجهة الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.