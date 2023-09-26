أخبار النصر اليوم | عقوبة رسمية .. وإصابة نجم مؤثر في الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر السعودي اليوم 26 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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4 قرارات والأهلي الخاسر الأكبر .. لجنة الانضباط تعاقب النصر والراقي عقب الكلاسيكو

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عدة عقوبات بشأن كلاسيكو النصر والأهلي الأخير، على كلا الناديين (طالع التفاصيل).

نجم مؤثر مهدد بـ"الغياب" عن النصر أمام الطائي

تضاءلت فرص مشاركة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بسبب الإصابة.

وكتب الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تضاءلت فرص مشاركة الظهير الأيمن سلطان الغنام، في المباراة القادمة.. بالسلامة إن شاء الله".

ليس كريستيانو رونالدو .. من هو الرياضي الذي أبهر طبيب ريال مدريد؟!

يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستويات مبهرة رفقة النصر السعودي في الأسابيع الأخيرة، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري روشن بالرغم من قربه من الـ 40 من عمره (طالع التفاصيل).

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روي فيتوريا بدلًا من جورج جيسوس؟ .. حقيقة خطف الهلال لمدرب النصر السابق من مصر

وسط مطالب جمهور الهلال السعودي بإقالة البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، ظهر اسم مواطنه روي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والأسبق للنصر السعودي، في الصورة، كخيار أول بدلًا منه (طالع التفاصيل).

بعد الهزيمة أمام النصر .. رياض بودبوز يشعل حماس الأهلي وجماهيره برسالته

لا يزال الجزائري رياض بودبوز؛ محترف أحد السعودي الحالي والأهلي السابق، يكن الكثير للراقي، رغم الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما كان أفضل لاعبي الفريق خلال الموسم الماضي من دوري يلو للدرجة الأولى، وحتى فيما شارك به من الموسم الجاري من دوري روشن (طالع التفاصيل).

لأن أندرسون تاليسكا أفضل من ساديو ماني .. احذر من "الثعبان" ولو كان يحتضر!

"الدفاع وأندرسون تاليسكا" حول هذين يتمحور حديث جمهور النصر حاليًا، إبان مواجهة أحد وعقبها، والاتجاه نحو المؤشر السلبي (طالع التفاصيل).

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