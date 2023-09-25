روي فيتوريا بدلًا من جورج جيسوس؟ .. حقيقة خطف الهلال لمدرب النصر السابق من مصر

هل يعود فيتوريا للسعودية من جديد من بوابة الهلال؟

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وسط مطالب جمهور الهلال السعودي بإقالة البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، ظهر اسم مواطنه روي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والأسبق للنصر السعودي، في الصورة، كخيار أول بدلًا منه.

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الزعماء غاضبون من مستوى فريقهم في الموسم الجاري، خاصةً بعد التعادل أمام نافباخور الأوزبكي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ثم التعادل أمام ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وأخيرًا الفوز بصعوبة ليلة أمس أمام الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن وفقًا لـ"الميدان الرياضي" القسم الرياضي التابع لصحيفة "اليوم" السعودية، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، فلا صحة لدخول مسؤولي الهلال في مفاوضات مع فيتوريا حاليًا.

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وشدد المصدر للصحيفة على تمسك اتحاد القدم المصري بالمدرب البرتغالي، وأنه مستمر في أداء مهام عمله دون أي عوائق.

يذكر أن جيسوس يقضي حاليًا الفترة الثانية له في قيادة الهلال، فقد سبق وأن قاده لستة أشهر منذ يوليو 2018م، قبل أن تقرر الإدارة إقالته، لرفضه تمديد عقده في وقت كانت تبحث به عن الاستقرار لمواصلة الفريق مشواره في دوري أبطال آسيا.

وفي الولاية الحالية، قاد البرتغالي الأزرق في تسع مباريات، فاز في ست منها، وتعادل في ثلاث، بينما لم يخسر أي لقاء.

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