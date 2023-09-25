4 قرارات والأهلي الخاسر الأكبر .. لجنة الانضباط تعاقب النصر والراقي عقب الكلاسيكو

الأهلي خسر أمام النصر، وكذلك خرج بخسارة أكبر من وراء عقوبات لجنة الانضباط

SHAHID

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عدة عقوبات بشأن كلاسيكو النصر والأهلي الأخير، على كلا الناديين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي كان قد حقق الفوز أمام الراقي برباعية مقابل هدف وحيد، في 22 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

لكن وقعت بعض أعمال الشغب وعدم الالتزام باللوائح إبان المباراة، دفعت لجنة الانضباط لإصدار أربع عقوبات على الناديين..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اللجنة قررت تغريم الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق الجداوي، والبرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق العاصمي، 20 ألف ريال على كل منهما، نظرًا لعدم التزامهما بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب، في قرار غير قابل للاستئناف.

وللمرة الثالثة خلال الموسم الجاري، التي يعاقب بها العالمي للسبب نفسه ألا وهو تأخر دخول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، لذلك تقرر تغليظ عقوبته لـ18750 ريال (غير قابل للاستئناف).

وأخيرًا العقوبة الأكبر، تقرر تغريم الراقي 100 ألف ريال، جراء قيام جماهيره برمي ست زجاجات مباراة وثلاث أدوات تجاه أرض الملعب، مما أسفر عن إصابة لاعب المنافس، لكنه قرار قابل للاستئناف.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، فيما يليه الأهلي في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، لكن متأخر بفارق الأهداف فقط.

SHAHID