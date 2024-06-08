أخبار النصر اليوم | صفقة محلية مفاجئة .. وسيكو فوفانا يُحرج العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 8 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 8 يونيو 2024.

النصر يقترب من صفقة محلية مفاجئة "مجانًا" .. وهذا الفريق يطلب شراء تاليسكا!

اقترب نادي النصر السعودي، من حسم صفقة محلية "مجانية"، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | شباك ياسين بونو تهتز بـ"خطأ هلالي" .. وفوفانا يحرج النصر في تصفيات كأس العالم

رغم استقباله هدفًا، إلا أن حارس مرمى الهلال، ياسين بونو، قاد المنتخب المغربي، لتحقيق فوز ثمين على زامبيا بنتيجة (2-1)، على ملعب أدرار، في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. "اقرأ التفاصيل"

العودة للبيت .. النصر مرشح لخوض ودية بطعم خاص لكريستيانو رونالدو

تحدثت تقارير قادمة من البرتغال عن مواجهة ودية محتملة بين أحد كبار الدوري هناك مع النصر أو الهلال خلال الصيف الجاري. "اقرأ التفاصيل"

بعد تدخل النصر .. ريال مدريد يمنح لاعبه فرصة أخيرة لحسم موقفه النهائي!

تقدم نادي ريال مدريد الإسباني، بعرض رسمي إلى لاعبه ناتشو فيرنانديز، من أجل البقاء مع الفريق لمدة موسم واحد بعد نهاية عقده في يونيو ألجاري. "اقرأ التفاصيل"

"لن نقبل بهذا المبلغ" .. النصر يرفض التنازل وأتلتيك قد يرفع الراية البيضاء في صفقة لابورت!

لا يزال مستقبل الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، مثار جدل، في ظل اهتمام نادي أتلتيك بيلباو، بإعادة المدافع صاحب الـ30 عامًا إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"