النصر يقترب من صفقة محلية مفاجئة "مجانًا" .. وهذا الفريق يطلب شراء تاليسكا!

تطورات جديدة من داخل النصر..

اقترب نادي النصر السعودي، من حسم صفقة محلية "مجانية"، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

النصر أنهى الموسم الرياضي 2023-2024، بدون تحقيق أي لقب؛ حيث اكتفى بـ"وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الجمعة، تقديم الإدارة النصراوية، عرضًا إلى قاسم لاجامي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، بجانب "توأمه" علي.

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الصحيفة كشفت عن أن قاسم البالغ من العمر 28 سنة، أصبح لاعبًا حرًا؛ بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ورفضه التجديد - حتى الآن -.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب، من المقرر أن يحسم قراره النهائي، في الأيام القليلة القادمة، خاصة أنه يملك عدة عروضٍ أخرى غير النصر؛ لكن يبقى الأخير الأقرب لضمه، بسبب تواجد "توأمه".

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن تلقي نادي النصر، عرضًا لشراء عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

البكيري وتحت عنوان "خاص"؛ أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على رغبة قوية من نادي العين الإماراتي، في شراء عقد تاليسكا، والذي يمتد مع النصر، حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن صحيفة "الإمارات اليوم"، كانت قد أشارت في الساعات الماضية، إلى عرض وكيل تاليسكا لـ"اللاعب"، على بعض الأندية الإماراتية، استعدادًا للرحيل عن قلعة العالمي.