بعد تدخل النصر .. ريال مدريد يمنح لاعبه فرصة أخيرة لحسم موقفه النهائي!

اللاعب لم يقرر مصيره حتى الآن

تقدم نادي ريال مدريد الإسباني، بعرض رسمي إلى لاعبه ناتشو فيرنانديز، من أجل البقاء مع الفريق لمدة موسم واحد بعد نهاية عقده في يونيو ألجاري.

بعد الحصول على دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو، والتوقيع بشكل رسمي مع كيليان مبابي، ورحيل توني كروس بعد اعتزاله، بدأ ريال التخطيط لدخول موسم 2024/2025 بأفضل شكل ممكن للمنافسة على كل البطولات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن مستقبل ناتشو يعتبر علامة الاستفهام الأكبر أمام ريال، حيث تقدم النادي بعرض لتجديد عقده، ومنحه مهلة للرد عليه حتى 30 يونيو، وهو تاريخ انتهاء عقده بشكل رسمي.

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وأشارت إلى أن إدارة النادي لا تزال تؤمن بأهمية صاحب الـ34 سنة، والذي شارك في 50 مباراة تقريبًا الموسم الماضي، وأصبح قطعة أساسية بعد إصابتي دافيد ألابا وإيدير ميليتاو.

ومن جانبه يفضل ناتشو التفكير جيدًا في الأمر قبل اتخاذ قراره النهائي، ويضع أمامه كل الخيارات المتاحة، مثل الدوري الأمريكي، والنصر السعودي الذي انضم مؤخرًا لسباق التعاقد معه، حيث تبدو فكرة اللعب بجوار كريستيانو رونالدو مغرية للغاية، بالإضافة للمقابل المادي الجيد.

ومن المقرر أن يعطي المدافع الإسباني قراره الأخير قبل هذا التاريخ، ولا يوجد اي مؤشرات واضحة في الوقت الحالي حول رحيله أو استمراره في سانتياجو برنابيو.