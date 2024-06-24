أخبار النصر اليوم | صراع قطبي "ميسي ورونالدو" على نجم فرنسا .. وشروط كاسترو لإعارة لاعبين في الصيف!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 يونيو 2024..

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 يونيو 2024.

قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الاستغناء عن خدمات اثنين من لاعبي الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

تستعد إدارة المسابقات، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن جدول روزنامة مباريات دوري روشن في الموسم الجديد (2024-2025).

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تلقى المدافع الفرنسي رافائيل فاران، عرضًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نهاية موسم 2023-2024.

لا يزال مصير الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، غامضًا، في ظل قرار نادي النصر بالاستغناء عن خدماته، بناءً على طلب من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وعدم حسم نادي الاتفاق، فكرة التعاقد معه رسميًا.

يرى هاشم سرور نجم وسط النصر السابق أن الفريق كان سيُحقق الكثير من البطولات لو كان يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، معللًا ذلك بثلاثة أسباب.

يستعد النصر لتغيير كبير في قائمة لاعبيه الأجانب استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد رحيل رئيسه مسلي آل معمر وفوز إبراهيم المهذب بالمنصب.

تستعد البرتغال لمواجهة جورجيا في الجولة الختامية من دور المجموعات في يورو 2024، وفيما ضمنت الأولى تأهلها رسميًا إلى دور الـ16 تتمسك الثانية بآخر فرصها.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل صراع الهلال والنصر للفوز بتوقيع مدافع الشباب، متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يبدو أن الحياة في منطقة الخليج العربي نالت رضا وإعجاب نجم النصر، كريستيانو رونالدو، حيث أقدم على خطوة تُمهد لبقائه بين العرب بدلًا من العودة للعيش في إسبانيا أو البرتغال.

يواصل نادي الاتحاد، البحث عن مدير فني جديد، لفريق الكرة الأول، بعد إعلان لؤي ناظر، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، عن قراره بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق في الموسم المُقبل.

أكد أحمد الأمير، مستشار القانون الرياضي الدولي وإدارة كرة القدم المحترفة، عن سقطة للاعب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، أثناء حديثه في مؤتمر مباراة ألبانيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية.