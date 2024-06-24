أخبار النصر اليوم | صراع قطبي "ميسي ورونالدو" على نجم فرنسا .. وشروط كاسترو لإعارة لاعبين في الصيف!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 يونيو 2024.
"أوافق على الإعارة ولكن" .. شرط كاسترو للاستغناء عن ثنائي النصر في موسم النخبة الآسيوية!
قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الاستغناء عن خدمات اثنين من لاعبي الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.
الكشف عن موعد إعلان روزنامة دوري روشن السعودي بموسم 2024-2025
تستعد إدارة المسابقات، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن جدول روزنامة مباريات دوري روشن في الموسم الجديد (2024-2025).
"ينضم إلى أعدائه القدامى" .. عرض أمريكي يهدد الخطة السعودية لضم رافائيل فاران
تلقى المدافع الفرنسي رافائيل فاران، عرضًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نهاية موسم 2023-2024.
فوفانا "معلّق" بين النصر والاتفاق .. طلب صعب لإنهاء صفقة الإيفواري!
لا يزال مصير الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، غامضًا، في ظل قرار نادي النصر بالاستغناء عن خدماته، بناءً على طلب من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وعدم حسم نادي الاتفاق، فكرة التعاقد معه رسميًا.
نجمه السابق: لهذه الأسباب .. النصر كان سيُحقق الكثير من البطولات في أوروبا
يرى هاشم سرور نجم وسط النصر السابق أن الفريق كان سيُحقق الكثير من البطولات لو كان يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، معللًا ذلك بثلاثة أسباب.
طلب مفاجئ .. "نصيحتي للنصر .. تعاقدوا مع هذا اللاعب أولًا وقبل كل شيء"
يستعد النصر لتغيير كبير في قائمة لاعبيه الأجانب استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد رحيل رئيسه مسلي آل معمر وفوز إبراهيم المهذب بالمنصب.
"حلم وتحقق" .. نجم نابولي يتحدث عن مواجهة رونالدو في يورو 2024
تستعد البرتغال لمواجهة جورجيا في الجولة الختامية من دور المجموعات في يورو 2024، وفيما ضمنت الأولى تأهلها رسميًا إلى دور الـ16 تتمسك الثانية بآخر فرصها.
رقم ضخم من النصر و3 نجوم من الهلال .. تفاصيل صراع قطبي الرياض لخطف متعب الحربي
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل صراع الهلال والنصر للفوز بتوقيع مدافع الشباب، متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
استثمار بـ25 مليون يورو .. رونالدو يُمهد لبقائه في الخليج بدلًا من العودة إلى إسبانيا
يبدو أن الحياة في منطقة الخليج العربي نالت رضا وإعجاب نجم النصر، كريستيانو رونالدو، حيث أقدم على خطوة تُمهد لبقائه بين العرب بدلًا من العودة للعيش في إسبانيا أو البرتغال.
18 يومًا تحسم بديل جاياردو في الاتحاد .. وصفقة ساديو ماني تثير الجدل!
يواصل نادي الاتحاد، البحث عن مدير فني جديد، لفريق الكرة الأول، بعد إعلان لؤي ناظر، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، عن قراره بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق في الموسم المُقبل.
مخالفة صريحة لعقده مع النصر" .. قانوني يكشف سقطة لابورت في مؤتمر اليورو!
أكد أحمد الأمير، مستشار القانون الرياضي الدولي وإدارة كرة القدم المحترفة، عن سقطة للاعب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، أثناء حديثه في مؤتمر مباراة ألبانيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية.