استثمار بـ25 مليون يورو .. رونالدو يُمهد لبقائه في الخليج بدلًا من العودة إلى إسبانيا

نجم النصر يتقدم خطوة مهمة للاستمرار في المنطقة العربية

يبدو أن الحياة في منطقة الخليج العربي نالت رضا وإعجاب نجم النصر، كريستيانو رونالدو، حيث أقدم على خطوة تُمهد لبقائه بين العرب بدلًا من العودة للعيش في إسبانيا أو البرتغال.

صحيفة سيمانا الإسبانية كشفت النقاب عن شراء رونالدو وزوجته جورجينا رودريجيز لقصر في الإمارات، وتحديدًا في جزيرة جميرة باي المعروفة بجزيرة الأغنياء، مقابل 25 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المبلغ ثمن الأرض فقط فيما يُتوقع أن يكون الثنائي قد دفع مبلغًا أكبر لامتلاك القصر الذي مازال طور البناء وسيكون جاهزًا بحلول ديسمبر القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو كان قد وصل السعودية في يناير 2023 بتوقيعه عقدًا يمتد لموسمين ونصف مع النصر، ويدور الحديث حاليًا عن تجديد لموسم أو موسمين آخرين في ظل تألقه الملفت مع الفريق وتتويجه هدافًا للدوري السعودي الموسم الماضي.

يُشار إلى أن جزيرة "جميرة باي" تضم حاليًا 15 قصرًا، وبجانب القصور تضم كذلك عددًا من الفنادق والمطاعم والصالات الرياضية، وهي جزيرة صناعية تبعد عن مركز إمارة دبي ما يقرب من 8 كيلومترات.