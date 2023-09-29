أخبار النصر اليوم | شماتة في نجم العالمي .. ومفاجأة بشأن تمبكتي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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غياب نجم النصر عن مواجهة الطائي .. ومعاقبة لويس كاسترو رسميًا

تلقى نادي النصر، صدمة بـ"غياب" واحد من أبرز نجومه، عن مواجهة الطائي، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

خاص | لا للاعبي الهلال والمعيوف ومفاجأة "غير متوقعة" من الأهلي .. محمد العويس يختار تشكيل الأفضل من دوري روشن

كشف محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، عن اختياراته لتشكيل الأفضل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، والتي شهدت بعض المفاجآت. "اقرأ التفاصيل"

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مسؤول أهلاوي سابق "يشمت" في عبد الرحمن غريب بعد الانتقال إلى النصر .. ويورط ماجد النفيعي

خرج محمد الديني، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي الأسبق، عن صمته بشأن عديد الملفات؛ أبرزها انتقال عبد الرحمن غريب إلى النصر، وهبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري يلو للدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"

"مكيف للبيع وساحة لتجمع النحل" .. جماهير الهلال تسخر من النصر بعد شرط تركي آل الشيخ

تفاعلت جماهير نادي الهلال السعودي سريعًا، مع شرط المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بخصوص ملعب "بوليفارد هول". "اقرأ التفاصيل"

تنمر على أبناء اللاعبين وإهانة للزوجات .. امنعوا القلة المشوهة لدوري روشن السعودي!

ممتعة هي كرة القدم إلى أن تقرر "الطقطقة" أن تقتحمها، إما أن تزيدها متعة أو أن تشوهها.. "اقرأ التفاصيل"

"ستُغلق الأبواب في وجوهكم" .. تحذير لحكام أوروبا من العمل في الدوري السعودي!

بعد أن هدأت حدة الأصوات المنددة بانتقال اللاعبين من أندية أوروبا لدوري روشن السعودي، حان موعد تحذير الحكام! "اقرأ التفاصيل"

جورج جيسوس أم لويس كاسترو؟ .. فلامنجو يحسم الجدل ويكشف عن مدربه الأقرب

كشف نادي فلامنجو البرازيلي رسميًا، عن حقيقة التفاوض مع الثنائي البرتغالي جورج جيسوس ولويس كاسترو؛ للتعاقد مع أحدهما، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

النصر يتفوق على كبار أوروبا والهلال حاضر .. أكثر أندية اكتسابًا للمتابعين في العالم

لم تلعب الصفقات العالمية التي أبرمتها الأندية السعودية دورًا فنيًا كبيرًا فقط، بل لها دورًا رائعًا في زيادة شعبية تلك الأندية عالميًا، خاصة ناديي النصر والهلال. "اقرأ التفاصيل"

رئيس الشباب السابق يكشف عن مفاجآت مدوية في عرض النصر لضم تمبكتي!

كشف خالد الثنيان رئيس نادي الشباب السابق، عن مفاجآت مدوية في العرض الذي تقدم به نادي النصر، من أجل ضم المدافع حسان تمبكتي من صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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