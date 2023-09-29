رئيس الشباب السابق يكشف عن مفاجآت مدوية في عرض النصر لضم تمبكتي!

رئيس الشباب السابق يكشف عن طريقة انتقال تمبكتي إلى الهلال وسبب رفض عرض النصر

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كشف خالد الثنيان رئيس نادي الشباب السابق، عن مفاجآت مدوية في العرض الذي تقدم به نادي النصر، من أجل ضم المدافع حسان تمبكتي من صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكان النصر ينافس الهلال على ضم تمبكتي، حتى نجح الزعيم في حسم الصفقة لصالحه، على الرغم من الأخبار التي تم تداولها وقتها بأن الصفقة كانت في طريقها نحو العالمي.

وقال الثنيان خلال تصريحات عبر برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "الهلال عرض مبلغ مالي بالإضافة إلى الثلاثي عبد الله رديف وحمد اليامي ومحمد جحفلي".

وأضاف: "النصر عرض مبلغ مالي بالإضافة إلى الثنائي عبد الإله العمري وأيمن يحيى، وكنا موافقين عليه، ولكن تراجع مسؤولي العالمي وقاموا بتقليل المبلغ وتبديل عبد الإله العمري بعبد الفتاح آدم".

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واختتم رئيس الشباب السابق حديثه عن هذا الملف قائلًا: "أبلغت المفاوض النصراوي أن العرض مرفوض بسبب تغييره، ووافقنا على عرض الهلال لأن الشباب سيستفيد أكثر ماليًا وفنيًا".

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