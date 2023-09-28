جورج جيسوس أم لويس كاسترو؟ .. فلامنجو يحسم الجدل ويكشف عن مدربه الأقرب

حسم مصير تعاقد فلامنجو مع جورج جيسوس أو لويس كاسترو

SHAHID

كشف نادي فلامنجو البرازيلي رسميًا، عن حقيقة التفاوض مع الثنائي البرتغالي جورج جيسوس ولويس كاسترو؛ للتعاقد مع أحدهما، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيسوس يتولى قيادة الهلال، في الموسم الرياضي الحالي؛ وسط مطالبات جماهيرية بـ"إقالته"، بينما يدرب كاسترو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويقدّم معه مستويات أكثر من رائعة، مؤخرًا.

وفي هذا السياق.. نفى ماوريسيو فونسيكا، المسؤول الإعلامي بنادي فلامنجو، التفاوض مع جيسوس أو كاسترو - حتى الآن -.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال فونسيكا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "كاسترو خارج حساباتنا.. بينما جيسوس، دائمًا ما يكون مرشحنا الأول، في كل مرة نبحث فيها عن مدير فني جديد".

وأكد المسؤول الإعلامي، على أنه بالرغم من ذلك، فإن مدرب الهلال لم يدخل حسابات النادي البرازيلي بقوة - هذه المرة -، ولم يتم التفاوض معه بشكل رسمي.

واعترف ماوريسيو فونسيكا، بأن فلامنجو، يتفاوض مع المدير الفني البرازيلي تيتي؛ حيث أصبح الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن جورج جيسوس، تولى تدريب فلامنجو في الفترة من يونيو 2019 إلى يوليو 2020، محققًا إنجازات تاريخية مع الفريق الأول؛ بالتتويج بثنائية الدوري البرازيلي والسوبر المحلي، بالإضافة إلى كوبا ليبرتادوريس وريكوبا سودأمريكانا.

SHAHID