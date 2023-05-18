أخبار النصر اليوم | شروط هبوط العالمي لدور يلو وثغرة قانونية صادمة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ18 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ18 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

استئناف التدريبات الليلة

يعود النصر اليوم، لاستئناف تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس ولمدة 24 ساعة فقط، عقب الفوز أمام الطائي، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.

ويستعد العالمي لمواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ28، والمقرر إقامتها في 23 من مايو الجاري.

حقيقة التحقيق في قضية التلاعب .. و3 شروط لـ"تهبيط النصر والطائي"!

أخبار متضاربة وشائعات متواصلة يسمعها عاشق الساحرة المستديرة في المملكة، عن أحداث مباراة النصر والطائي، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. (طالع التفاصيل)

"بعد مطالب التهبيط واتهامات التفويت".. رد نصراوي عاجل وقرار حاسم من الطائي

منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى الآن، يواجه نادي الطائي، اتهامات خطيرة للغاية؛ بـ"تفويت" مباراته أمام النصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. (طالع التفاصيل)

ثغرة قانونية تصدم النصر وتقرب الاتحاد من لقب دوري روشن

حلم الاتحاد يقترب بسبب ثغرة قانونية في قضية النصر ومحمد كنو. (طالع التفاصيل)

دور البطولة أو مقصلة العقوبات .. التعامل الأمثل للنصر مع تاليسكا بسبب الغناء!

"صاحب بالين كذاب" هذا المثل المصري يليق تمامًا على أندرسون تاليسكا لاعب النصر، فعلى قدر تألقه مع النصر داخل الملعب، يُثير اللاعب البرازيلي الجدل خارج الملعب، خاصة بعد إصراره على الغناء وإحياء الحفلات، مما قد يُعطل مسيرته كلاعب كرة قدم، فما هو الحل؟ (طالع التفاصيل)

نجم منتخب قطر يكشف عن سبب رفض انتقاله إلى النصر مرتين!

سعى نادي النصر خلال السنوات الماضية، للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب القطري، ولكن محاولاته لم تشهد نجاحًا، ليتم الكشف عن سبب فشلها من جانب اللاعب نفسه! (طالع التفاصيل)

فيديو| هل تعمد نجم الاتحاد مساعدة النصر؟ .. اتهامات خطيرة بعد كلاسيكو الهلال

لا تزال أحداث كلاسيكو المملكة بين الهلال والاتحاد، تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وسط اتهامات متبادلة من جميع الأطراف. (طالع التفاصيل)

"ماني وجمع ميسي ورونالدو في النصر" .. الكشف عن 20 صفقة عالمية للدوري السعودي

يوجه العالم أجمع "أنظاره" إلى السعودية؛ لمتابعة أضخم سوق انتقالات "محتمل" في تاريخ المملكة، خلال الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)