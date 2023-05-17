فيديو| هل تعمد نجم الاتحاد مساعدة النصر؟ .. اتهامات خطيرة بعد كلاسيكو الهلال

أحمد فرهود
Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
النصرالإتحادالهلالدوري روشن السعوديعمر هوساوي

الاتهامات لا تزال متواصلة بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

لا تزال أحداث كلاسيكو المملكة بين الهلال والاتحاد، تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وسط اتهامات متبادلة من جميع الأطراف.

الاتحاد فشل في الحفاظ على تقدمه (2-0)؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ونشر الإعلامي الرياضي فارس السبيعي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر تصرفات مثيرة للجدل من النجم المخضرم عمر هوساوي، قلب دفاع نادي الاتحاد، ضد ميشايل ديلجادو، جناح الهلال.

وعلق السبيعي على مقطع الفيديو؛ قائلًا: "عمر هوساوي بهذه الحركة؛ يخدم الاتحاد ولا ناديه السابق النصر!"؛ الأمر الذي فسره البعض بأنه إشارة إلى العقوبات المحتملة ضد اللاعب وقلعة العميد، بالتزامن مع مراحل الحسم من الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

هوساوي لعب في صفوف النصر، في الفترة من يناير 2011 إلى أكتوبر 2020، تخللها إعارة إلى القادسية، قبل الانتقال نهائيًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل النهاية بثلاث جولات.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

681958 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
681958 الأصوات

اختيارات المحررين