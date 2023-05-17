فيديو| هل تعمد نجم الاتحاد مساعدة النصر؟ .. اتهامات خطيرة بعد كلاسيكو الهلال

الاتهامات لا تزال متواصلة بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

لا تزال أحداث كلاسيكو المملكة بين الهلال والاتحاد، تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وسط اتهامات متبادلة من جميع الأطراف.

الاتحاد فشل في الحفاظ على تقدمه (2-0)؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ونشر الإعلامي الرياضي فارس السبيعي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر تصرفات مثيرة للجدل من النجم المخضرم عمر هوساوي، قلب دفاع نادي الاتحاد، ضد ميشايل ديلجادو، جناح الهلال.

وعلق السبيعي على مقطع الفيديو؛ قائلًا: "عمر هوساوي بهذه الحركة؛ يخدم الاتحاد ولا ناديه السابق النصر!"؛ الأمر الذي فسره البعض بأنه إشارة إلى العقوبات المحتملة ضد اللاعب وقلعة العميد، بالتزامن مع مراحل الحسم من الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

هوساوي لعب في صفوف النصر، في الفترة من يناير 2011 إلى أكتوبر 2020، تخللها إعارة إلى القادسية، قبل الانتقال نهائيًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل النهاية بثلاث جولات.