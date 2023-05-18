"بعد مطالب التهبيط واتهامات التفويت".. رد نصراوي عاجل وقرار حاسم من الطائي

رد النصر والطائي بعد اتهامات التفويت ومطالب التهبيط

منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى الآن، يواجه نادي الطائي، اتهامات خطيرة للغاية؛ بـ"تفويت" مباراته أمام النصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الطائي خسر بهدفين مقابل لا شيء أمام النصر، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ لتخرج تلميحات بـ"التلاعب والتفويت"، مع زعم البعض بإمكانية صدور قرارات بـ"التهبيط"؛ بسبب هذا الأمر.

وأمام كل هذه الاتهامات.. كشف الإعلامي الرياضي صالح الفهيد، عن رصد الإدارة القانونية بالطائي، جميع التغريدات التي تتضمن اتهامات للنادي "تصريحًا أو تلميحًا"، حول نزاهة مباراة النصر.

وأعلن الفهيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تقديم الإدارة القانونية بنادي الطائي، شكاوى ضد مروجي هذه الشائعات؛ حيث ستكون العواقب وخيمة.

ومن ناحيته، نفى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، تورط العالمي أو أي من مسؤوليه، في تلاعب بنتائج المباريات؛ كما يدعي البعض.

وكتب المريسل عبر حسابه بـ"تويتر": "خذوها قاعدة.. مبادئ النصر لن تصلوا لها؛ فرئيسه لا يفاوض لاعبين بـ(السناب)، ولا عليه قضايا رياضية بـ(تزوير) وغيرها"، مؤكدًا على أن بيئة العالمي، نظيفة للغاية.

جدير بالذكر أن النصر بالفوز على الطائي، رفع رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي الاتحاد "المتصدر"، قبل النهاية بثلاث جولات.