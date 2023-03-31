أخبار النصر اليوم | سيارة كريستيانو رونالدو النادرة .. وموقف سامي النجعي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ31 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ31 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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منها 10 نسخ في العالم .. سيارة كريستيانو رونالدو النادرة تثير الجنون بمدريد

انتشرت صور كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقود سيارته الضخمة النادرة البالغة 8.8 مليون جنيه إسترليني "Bugatti Centodieci" في مدريد. "اقرأ التفاصيل"

روني: رونالدو حصل على ما يُريد بانتقاله للنصر، وسيظل أسطورة لمانشستر يونايتد

يرى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، أن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الحالي، ولاعب الشياطين الحمر السابق حصل على ما يريده بالرحيل عن أولد ترافورد والانتقال إلى النصر، كما أكد أن النجم البرتغالي سيظل أسطورة بالنسبة لمشجعي اليونايتد بالرغم من رحيله بصورة سيئة. "اقرأ التفاصيل"

يوسف السالم وآخر راح ضحية تهور صديقه .. لاعبون سعوديون توفوا صغارًا

في السطور التالية نستعرض سويًا اللاعبين السعوديين الذي رحلوا عن عالمنا دون أن يتخطوا عامهم الأربعين.. "اقرأ التفاصيل"

لغة الأرقام تتحدث .. "ليونيل ميسي لن يضيف للدوري السعودي كما فعل كريستيانو رونالدو!"

بينما ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدوري روشن السعودي، يقلل البعض من الصفقة مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رودي جارسيا يحسم موقف سامي النجعي أمام العدالة

أصبح سامي النجعي لاعب وسط نادي النصر جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة، بداية من مواجهة العدالة في دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يحسم جارسيا مدرب الفريق موقف النجعي من المشاركة أمام العدالة، وفقًا لرؤيته الفنية، بعدما أصبح اللاعب جاهز بدنيًا للمشاركة.

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