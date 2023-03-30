لغة الأرقام تتحدث .. "ليونيل ميسي لن يضيف للدوري السعودي كما فعل كريستيانو رونالدو!"

ليونيل ميسي صفقة محتملة للهلال أو الاتحاد، لكن هناك من يقلل منها

shahid

بينما ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدوري روشن السعودي، يقلل البعض من الصفقة مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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الدون انضم لنادي النصر في أواخر ديسمبر الماضي، بينما تتحدث التقارير عن محاولات ناديي الهلال والاتحاد إقناع ليو بسير على خطى صاروخ ماديرا.

لكن الإعلامي الرياضي علي العنزي، لا يرى أن ميسي سيضيف الكثير مقارنة بكريستيانو، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج"ملعب SBC": "بدون أي شكل كريم بنزيما سيكون إضافة كبيرة لدورينا، وحتى ميسي سيكون إضافة، لكن لن تكون كإضافة رونالدو، الذي أضاف كل شيء لدورينا للأمانة، من الناحية الجماهيرية والإعلامية".

وأضاف: "لغة الأرقام تتحدث، اليوم كريستيانو رونالدو من يضاهيه بالأرقام؟!، لا أتحدث من الناحية الفنية، إنما أتحدث من الناحية التسويقية، ميسي لا يوازي كريستيانو تسويقيًا، انظروا إلى عدد متابعي كل منهما عبر إنستجرام، وفي مباراة البرتغال الأخيرة الجمهور كان يرتدي قميص رونالدو مع النصر، بجانب أن رونالدو بطولاته أكثر من جميع الأندية".

جدير بالذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، ويمتلك عدة عروض من برشلونة الإسباني والدوري الأمريكي.

Shahid