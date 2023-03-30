منها ١٠ نسخ في العالم .. سيارة كريستيانو رونالدو النادرة تثير الجنون بمدريد

ظهور مميز لرونالدو مع سيارته الجديدة النادرة لأول مرة

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انتشرت صور كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقود سيارته الضخمة النادرة البالغة 8.8 مليون جنيه إسترليني "Bugatti Centodieci" في مدريد.

واحتشد الجماهير حول رونالدو أثناء قيادته سيارته الضخمة النادرة والتي ظهر بها لأول مرة منذ شرائها العام الماضي.

ويمتلك رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا وتسعة أشخاص آخرين فقط في العالم واحدة من أكثر السيارات الفرنسية تميزًا.

وتمكن مهاجم النصر من وضع يديه على بوجاتي شينتوديتشي، لكنه لم يكن قادرًا على الاستفادة الكاملة من السيارة التي تبلغ قوتها 1600 حصان والتي تصل سرعتها القصوى إلى 240 ميلاً في الساعة بسبب حشود مشجعيه المحيطة بالسيارة.

وظهر رونالدو في صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يرتدي قميصًا أبيض وبنطلونًا أبيض وسترة سوداء يتسلق مقعد السائق في السيارة الخارقة البيضاء ويحميه حارسه الشخصي.

وحاول المشجعون التقاط صور سيلفي مع أسطورة كرة القدم بينما هتف البعض باسمه.

وتمكن رونالدو، بصفته عميلاً مميزًا من الوصول إلى المركز السابع في سلسلة السيارات العشر مطابقًا لرقم قميصه خلال حياته المهنية.