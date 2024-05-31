أخبار النصر اليوم | سخرية من وداع لاعب العالمي .. وتحرك لويس كاسترو قبل نهائي كأس الملك!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 31 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 31 مايو 2024.

"أمّن حياته بمباراتين" .. سخرية نصراوية من لاعب الفريق بعد رسالته الوداعية!

سجل نادي النصر، واحدة من أغرب صفقاته خلال موسم 2023-2024، والتي لم يكتب لها الكثير من المشاركات ولم تحقق الهدف المرجو منها خلال الموسم. "اقرأ التفاصيل"

"سيناريو العربية والعين لن يتكرر" .. جورج جيسوس يعد بالتفوق على النصر بنهائي كأس الملك!

أكد المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على أن فريقه يستهدف البطولة الثالثة خلال الموسم الحالي، بعد التتويج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر، حينما يواجه النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

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طالب البعض بالبقاء في المنزل! .. كاسترو: نريد أداءً مثاليًا من الفرق الثلاثة في نهائي كأس الملك

وصف لويس كاسترو المدير الفني للنصر استعداداتهم لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الجمعة بالعادية، مشددًا على رغبتهم الأكيدة بالفوز. "اقرأ التفاصيل"

بشرط أن يتفادى حل جيسوس العبقري .. الاتحاد لم يخدم نفسه لكنه خدم النصر في نهائي الكأس

لم يستطع الاتحاد أن يستفيد من الفرصة العظيمة التي سنحت له خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين، والتي تمثلت بطرد نجم الزعيم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. "اقرأ التفاصيل"

جورج جيسوس حائر .. وتحرك خاص من لويس كاسترو قبل نهائي كأس الملك

يستعد نادي الهلال لمواجهة غريمه النصر مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة، حيث هناك استعدادات خاصة من جانب البرتغالي جورج جيسوس ومواطنه لويس كاسترو مدربا الفريقين. "اقرأ التفاصيل"

"كان كابوسي!".. كايل ووكر: نجم الدوري السعودي أصعب خصم واجهته

كشف نجم مانشستر سيتي كايل ووكر عن أصعب المنافسين الذين واجههم في مسيرته، لكنه أشار إلى نجم واحد بشكل خاص!. "اقرأ التفاصيل"