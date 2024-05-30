طالب البعض بالبقاء في المنزل! .. كاسترو: نريد أداءً مثاليًا من الفرق الثلاثة في نهائي كأس الملك

المدرب رفض الحديث عن تاليسكا

وصف لويس كاسترو المدير الفني للنصر استعداداتهم لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الجمعة بالعادية، مشددًا على رغبتهم الأكيدة بالفوز.

النصر يُواجه الهلال في نهائي كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وقد فاجأ كاسترو الصحفيين في المؤتمر الصحفي بتمنيه تقديم الفرق الثلاثة لأداء مثالي خلال المباراة.

وقد فسر حديثه قائلًا "نريد غدًا أن تكون الفرق الثلاثة في أفضل حالاتهم، الهلال والنصر وطاقم التحكيم كذلك، نريد من الجميع تقديم أفضل ما لديه ليخرج النهائي بصورة مثالية. أتمنى حقًا أن يكون طاقم التحكيم في الموعد وننتظر صافرة عادلة غدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف حول اللقاء" طوال مسيرتي أؤمن فقط بالعمل الجاد والاحترافية الكاملة، لا أستخدم المؤتمرات الصحفية لإلقاء الوعود، ما أعد به الجمهور هو العمل وبذل أقصى جهد ممكن. بدأنا الموسم بكأس ونريده ختامه بكأس آخر، هذا هو تفكيرنا والذي يختلف عن تفكير المنافس، إذ بدأ الموسم بخسارة ويُريد للنهاية أن تكون مختلفة".

تابع "الحقيقة أن النهائي يجمع بين فريقين كبيرين، أتمنى أن تكون مواجهة الغد مختلفة عن المواجهات الماضية، الضغط موجود بالطبع ولكن من لا يتحمل الضغط عليه البقاء في المنزل حتى لا يشعر بتلك الضغوطات".

كاسترو رفض الحديث عن تاليسكا بحجة غيابه عن اللقاء، وإن أكد أنه كان يتمنى وجوده وإمريك لابورت في الملعب غدًا، وأتم حول إمكانية رحيله حال الخسارة "لا أبحث عن الأعذار في حياتي، والنجاح لا يُقاس بالنتائج فقط، الهلال يستحق الفوز بالدوري ولكن هذا لا يعني أن الثاني لم يقم بعمل جيد ولم يكن ناجحًا، سأشعر بالإحباط إن لم يكن ذلك رأي الإدارة والجمهور، أنا رجل أتحكم بالعمل لكن ليس بالنتائج. كرة القدم علمتنا أن المدربين دومًا من يدفعون ثمن المشاكل، وغالبًا ما يتم تغييرهم ويرحلون لكن المشاكل تبقى كما هي".

وأتم المدرب البرتغالي حديثه بالتأكيد على ثقته بطاقم الحكام الذي تم اختياره لإدارة اللقاء وتمنيه أن يُوفق وتحضر العدالة في ملعب الجوهرة المشعة.