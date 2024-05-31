جورج جيسوس حائر .. وتحرك خاص من لويس كاسترو قبل نهائي كأس الملك

رحلة داخل عقل جيسوس وكاسترو قبل نهائي أغلى الكؤوس

يستعد نادي الهلال لمواجهة غريمه النصر مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة، حيث هناك استعدادات خاصة من جانب البرتغالي جورج جيسوس ومواطنه لويس كاسترو مدربا الفريقين.

ويسعى الهلال لتحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد حسم كأس السوبر ودوري روشن، بينما يُريد النصر إنقاذ موسمه بتحقيق بطولة رسمية واحدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لويس كاسترو مدرب النصر، اهتم بركلات الترجيح في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وقام كاسترو بفرض تسديد ركلات الترجيح على جميع اللاعبين، تحسبًا للوصول إليها في المباراة التي لن تقبل نتيجة التعادل.

وعلى الجانب الآخر، يفكر جورج جيسوس مدرب الهلال في كيفية تعويض الصربي سيرجي سافيتش الذي حصل على كارت أحمر في نصف النهائي، وسيغيب عن المباراة النهائية الليلة.

وأضافت الصحيفة أن جيسوس يفاضل بين الثنائي محمد كنو وسلمان الفرج، حيث لم يستقر حتى الآن على لاعب للبدء به بجوار البرتغالي روبن نيفيش، حيث سيحسم قراره عصر اليوم الجمعة، قبل انطلاق المباراة بساعات، وفقًا لما أكدته الصحيفة.