أخبار النصر اليوم | رونالدو ومفاجآت موسم الرياض، وجدل وليد الفراج!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 سبتمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
فيديو | "الصلح خير" .. رونالدو يتدخل لحل أزمة بين لاعبي الرائد!
لم يكتف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادته لفريقه النصر، بل ظهر وكأنه قائد أيضًا لفريق الرائد داخل أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
مفاجأة جديدة للهلال والنصر وتمثيل خاص لرونالدو .. تفاصيل موسم الرياض 2023
أعلن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، إطلاق النسخة الرابعة من موسم الرياض، بشكل رسمي، بدعم وتخطيط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
رونالدو سبب كل هذا الأذى؟! .. حقيقة الإصابة القوية لمصور مواجهة النصر والرائد
الكثيرون يبحثون حاليًا عن مصير المصور التليفزيوني الذي تعرض لتسديدة قوية مفاجأة من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، خلال مواجهة الرائد أمس السبت، لمعرفة تأثير ارتطام الكرة برأسه، خاصةً، أنه بدى قويًا للغاية.
وهل يخفى عشق النصر؟ .. العالمي ورونالدو يرافقان مغربي وسط أزمة زلزال الخور
لأن عشق كرة القدم لا يرتبط بزمان ولا مكان، ولأنها متنفس الشعوب الأول، أظهر أحد المشجعين المغربيين دعمه لنادي النصر السعودي وقائده كريستيانو رونالدو، وسط الحديث عن أزمة زلزال الخور.
"أنت من قللت من نفسك" .. محمد العنزي يطلب مغادرة "أكشن مع وليد" والفراج يُحرجه برده!
شهدت حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" واحدًا من أكثر المشاهد الإعلامية المثيرة للجدل بين مقدمه وليد الفراج وضيفه الدائم محمد العنزي.
"نصراوي ولا تدري!" .. طقطقة ريم عبد الله تُحرج مشجعًا للنصر
طلبت الممثلة السعودية ريم عبد الله من مشجعي الهلال الوقوف بجانب الفريق في مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا، والتي ستقام يوم غدٍ الإثنين، وقد سأل أحد المشجعين النصراويين عن خصم الزعيم فناله ما لم يُحب.
إشادة غريبة من وليد الفراج تقلق النصراويين .. هل يضرب الحسد العالمي كما الموسم الماضي؟
عبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عن إعجابه الكبير بالنتائج التي يحققها نادي النصر، في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن بطريقة غريبة أثارت قلق جمهور النصر!