أخبار النصر اليوم | رونالدو ومفاجآت موسم الرياض، وجدل وليد الفراج!

أعلن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، إطلاق النسخة الرابعة من موسم الرياض، بشكل رسمي، بدعم وتخطيط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

الكثيرون يبحثون حاليًا عن مصير المصور التليفزيوني الذي تعرض لتسديدة قوية مفاجأة من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، خلال مواجهة الرائد أمس السبت، لمعرفة تأثير ارتطام الكرة برأسه، خاصةً، أنه بدى قويًا للغاية.