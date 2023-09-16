فيديو | "الصلح خير" .. رونالدو يتدخل لحل أزمة بين لاعبي الرائد!

كريستيانو يقوم بدور قائد النصر والرائد في وقت واحد!

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لم يكتف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادته لفريقه النصر، بل ظهر وكأنه قائد أيضًا لفريق الرائد داخل أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

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وقاد رونالدو النصر لتحقيق الفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعدما سجل الهدف الثالث.

وظهر رونالدو ليحل أزمة بين الثنائي المغربي كريم البركاوي ومحمد فوزير لاعبي الرائد، خلال الدقائق الأخيرة في المباراة، بعدما حصل فريقهما على ركلة جزاء.

وكان هناك خلاف بسيط بين البركاوي وفوزير على تنفيذ ركلة الجزاء، حيث كان يرغب البركاوي في تسديدها، ولكن تمسك فوزير بالتسديد، ليتدخل رونالدو ويُقنع البركاوي في ترك الكرة لزميله.

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وبالفعل سدد فوزير ركلة الجزاء التي أسكنت شباك نواف العقيدي حارس النصر، لتقلص الفارق لتصبح النتيجة 3-1 التي انتهى عليها اللقاء.

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