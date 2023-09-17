"أنت من قللت من نفسك" .. محمد العنزي يطلب مغادرة "أكشن مع وليد" والفراج يُحرجه برده!

مشهد مثير للجدل في أحد أبرز البرامج الرياضية السعودية

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شهدت حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" واحدًا من أكثر المشاهد الإعلامية المثيرة للجدل بين مقدمه وليد الفراج وضيفه الدائم محمد العنزي.

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المشهد بدأ بغضب العنزي من عدم تعليقه على فريقه المفضل "النصر" وانتصاره على الرائد، وطلبه مغادرة البرنامج، وانتهى بإجابة محرجة جدًا من جانب الفراج!

العنزي قال حين مُنح فرصة الكلام "أنا لم أقل شيئًا اليوم، لم أعلق بأي شيء عن النصر للحلقة الثانية على التوالي، لا أعلم ولكن يبدو واضحًا أن تلك الليلة هي ليلة فراق، يلا تصبحون على خير"، ليأتيه الرد من الفرج "يلا، تلقى خير، مع السلامة".

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المغردون عبر منصة إكس تداولوا المقطع بشكل كبير، وقد أظهرت التعليقات من الجمهور النصراوي "شماتة" وسخرية كبيرة في العنزي بحجة أنه وافق من البداية الظهور مع الفراج الذي يرونه عدو فريقهم الأول والداعم الكبير لخصومه خاصة الهلال والاتحاد، فيما أبدى الهلاليون تحديدًا ارتياحهم وتخلص البرنامج من "الصحفي النصراوي".

أحد النصراويين كتب عبر إكس موجهًا حديثه للعنزي "سبق أن حذرناك مرارًا وتكرارًا لكنك كابرت واستحقيت تلك النهاية"، فيما قال مشجع هلالي "خلاص انتهى زمن المتعصبين بالبرامج الرياضية الكبيرة مثل برنامج وليد الفراج لزم الاعلام يفهم ويواكب المرحله اللا حنا فيها محمد العنزي كل شي النصر النصر النصر ويقاطع زملائه بالصياح وشو ابي فيه ؟!!".

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