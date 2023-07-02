أخبار النصر اليوم | راحل جديد، ومنع محمد مران من السفر للبرتغال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 يوليو 2023.

راحل جديد عن النصر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر أبلغت منصور الشمري بحرية البحث عن نادٍ جديد للاتقال له الموسم القادم، سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي.

الظهير الأيسر قضى الموسم الماضي معارًا مع الأهلي وقد عاد بنهاية الموسم للنصر لكنه أبلغ مؤخرًا بقرار التخلي عنه.

منع محمد مران من مرافقة البعثة إلى البرتغال

مننع طبيب النصر المهاجم محمد مران من مرافقة البعثة المتجهة إلى البرتغال لبدء المعسكر الصيفي الإعدادي للموسم الجديد.

ويأتي هذا القرار بسبب منع اللاعب من ركوب الطائرات لإجرائه عملية جراحية في أذنه مؤخرًا، وسيتم تقييم حالة اللاعب بعد 10 أيام لرؤية إمكانية السماح له بركوب الطائرات من عدمه.

حمد آل منصور يُغادر النصر بالإعارة

أعلن النصر رسميًا موافقته على رحيل لاعبه حمد آل منصور بالإعارة إلى نادي الأخدود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي.

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